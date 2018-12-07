Адвокат российского бизнесмена Виктора Вексельберга подал ходатайство в Управление по контролю над иностранными активами Минфина США об отмене санкций, введенных в отношении бизнесмена американскими властями. Об этом в пятницу сообщает агентство Bloomberg .

По данным агентства, Вексельберг прибег к услугам американского адвоката, который в установленном порядке подал ходатайство об отмене ограничительных мер.

Вексельберг заявил в октябре, что считает необоснованными санкции и что намерен обжаловать их и доказать их неправомерность. Министерство финансов США отказалось комментировать намерение Вексельберга.

В апреле 2018 года США внесли в санкционный список Вексельберга и его компанию «Ренова». Юридическим и физическим лицам США запрещается вести любой бизнес с фигурантами списка, блокируются долларовые расчеты и активы в США.

«Ренова» владеет и управляет активами в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, транспорте, энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологическом машиностроении, ЖКХ и финансовом секторе в России и за рубежом.