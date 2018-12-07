Индекс доминирования биткоина в следующем году увеличится до 66%, сообщили аналитики международной консалтинговой компании A.T.Kearney. По их мнению, это произойдет из-за Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая потребовала, чтобы организаторы ICO AirFox и Paragon зарегистрировали свои токены в качестве ценных бумаг, что может негативно повлиять на отношение инвесторов к подобным активам.

Также на укрепление положения биткоина повлиял и противоречивый хардфорк bitcoin cash, в результате которого сеть криптовалюты разделилась, сообщает РБК . Специалисты считают, что инвесторы не вкладывают средства в сомнительные активы, если нет определенных причин, которые могут оправдать риск.