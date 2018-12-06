Сегодня рынки ждут результатов заседания ОПЕК+ по масштабам сокращения добычи нефти в 2019 году. Важным событием на следующей неделе будет голосование в парламенте Великобритании по Brexit 11 декабря. В России рынки ждут решения ЦБ по ставке 14 декабря – к сожалению, ускорение недельной инфляции до значения 0,2% в конце ноября, а также планы регулятора вернуться на валютный рынок с 15 января говорят в пользу роста вероятности повышения ключевой ставки ЦБ.

Эксперты опасаются рецессии в США: На рынке отсутствует консенсус по поводу дальнейшей динамики доллара США. С одной стороны, инверсия кривой доходности по американским облигациям (доходность коротких бумаг больше, чем длинных) пугает рынки и свидетельствует об ожиданиях рецессии США, что означает снижение рисков повышения процентной ставки в США. При этом от ЕС ожидают позитивных новостей по темпам роста и сворачивание стимулирующих мер со стороны ЕЦБ. В результате, возможное сужение дифференциала процентных ставок выглядит не в пользу доллара, и ряд крупных иностранных банков уже рекомендуют держать длинную позицию по евро с целью от 1,18 евро/$ и выше в 2019 г. С другой же стороны, риски торговых войн не исчезли. Хотя после саммита G20, на котором Д.Трамп и Си Цзиньпин вроде бы договорились о том, что США отложат повышение пошлины с 10% до 25% на китайские товары на 90 дней, настроения рынков улучшились. Но вчерашние новости об аресте CFO китайской компании Huawei вновь усилили неопределенность. В результате, пара евро/$ торговалась на неделе в широком диапазоне 1,128-1,142. Текущим важным уровнем поддержки является 1,126 евро/$.

11 декабря состоится голосование в парламенте Великобритании по Brexit: Пара фунт/$ приблизилась к ключевому уровню поддержки 1,266. Участники рынка ждут голосования в парламенте Великобритании по Brexit, которое состоится 11 декабря. Если проект Brexit не будет принят, то набор сценариев варьируется от отставки правительства до запуска второго референдума по Brexit, что создает огромную неопределенность для британской валюты.

Сможет ли ОПЕК+ договориться и поддержать цены на нефть? В преддверии сегодняшнего заседания ОПЕК+ цены на нефть укрепились до 61 $/барр. после обновления локального минимума в 58 $/барр. на прошлой неделе. Участники рынка позитивно реагируют на вероятное сокращение добычи странами ОПЕК+ и, по мнению экспертов, для поддержания текущего уровня нефтяных цен необходимо сокращение добычи от 1 млн барр./сут. Тем не менее, недавнее решение Катара выйти из ОПЕК указывает на возможные разногласия в картеле. Помимо встречи ОПЕК в центре внимания - сегодняшняя публикация еженедельных данных по запасам нефти в США.

Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ на заседании 14 декабря возрастает: Пара $/рубль торговалась на неделе в диапазоне 66,5-67,1, показав умеренное укрепление на 0,7% с начала декабря на фоне некоторой стабилизации ситуации вокруг конфликта России с Украиной. Внимание рынка на следующей неделе будет приковано к решению ЦБ по ставке. На фоне планов ЦБ вернуться на валютный рынок с 15 января и роста недельной инфляции в России до 0,2% в конце ноября вероятность повышения ставки на заседании ЦБ 14 декабря возросла. Тем не менее, возможное повышение ставки на 25 б.п. до 7,75% выглядит, по нашему мнению, не достаточно сильным фактором, чтобы привести к значительному укреплению рубля. Торговый диапазон на неделю нам представляется как 65,5-68,5 руб./$.