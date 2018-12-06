Японские криптовалютные биржи сообщили Управлению национальной полиции (NSA) о 5 944 подозрительных криптовалютных трансакциях в период с января по октябрь 2018 года.

При этом число трансакций превышает аналогичные показатели в период с апреля по декабрь 2017 года почти на 800%, сообщает ForkLog .

Деятельность криптобирж в Японии регулируется Агентством финансовых услуг (FSA) и должна отвечать нормам AML/KYC. Однако, по данным национальной полиции, криптовалютные трансакции составляют всего 1,7% всех подозрительных трансакций в финансовом секторе.