В России запущена первая в мире платформа для трансграничного p2p-кредитования Karma, которая представляет из себя экосистему, связывающую заемщиков и инвесторов со всего мира. Предприниматель проходит верификацию, после чего может создать оферту для привлечения инвестиций.

Как говорится в сообщении Karma, платформа предполагает привлечение средств бизнесом по принципу краудлендинга - т.е. не от одного, а от ряда инвесторов. Заемщик указывает в оферте свои условия, а инвестор выбирает - соглашаться с ними или нет.

По словам основателя Karma Артема Лаптева, участники смогут накапливать себе репутацию. Создатели платформы верят, что через 10-20 лет репутация может стать самым ценным активом для участников кредитной экосистемы.

К середине 2019 года Karma планирует выйти на операционную окупаемость и провести сделки на общую сумму в 25 млн долларов. До конца года планируется реализовать трансграничное кредитование. До конца 2020 года создатели планируют выйти не менее чем на 20 новых рынков помимо России. За ближайшие три года компания планирует открыть магазины во всех странах СНГ, в Восточной Европе и Турции.