Банк ВТБ и АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» (МТ ППК) запустили сервис по покупке билетов на электрички Ленинградского направления через приложение ВТБ «Мой проездной». Сервис доступен всем пользователям приложения, чьи телефоны оснащены NFC-модулем (near field communication — технологией беспроводной связи малого радиуса действия для обмена данными между устройствами), уточняется в релизе ВТБ.

«Новая услуга позволит пассажирам покупать билеты или абонементы на электрички одного из самых загруженных направлений в Москве и Московской области — Ленинградского — в онлайн-режиме. Записать проездной документ на карты «Тройка», «Стрелка» или МТ ППК можно непосредственно с телефона», — говорится в релизе.

Билеты в приложении «Мой проездной» реализуются без наценок и дополнительных сборов, цены соответствуют официальным тарифам АО «МТ ППК».



Запущенное в апреле 2015 года приложение «Мой проездной» позволяет пользователям с помощью мобильного телефона, поддерживающего технологию NFC, покупать разовые билеты и абонементы на метро, наземный транспорт или, в рамках нового проекта, пригородные электрички Ленинградского направления и записывать их на транспортные карты, минуя кассы и терминалы. Пользователи приложения могут также посмотреть расписание электричек, уточнить информацию о купленных поездках и просмотреть историю совершенных операций. Приложение доступно для смартфонов с операционной системой Android и Windows Mobile.