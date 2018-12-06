Решение по увеличению НДС до 20% — наименее болезненное для людей и экономики решение по сравнению с другими рассматриваемыми правительством вариантами увеличения доходов бюджета. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам в прямом эфире.

«Почему мы приняли такое решение? Именно потому, что при всех издержках увеличения налогов я считаю, что это самое сбалансированное, наименее трудное для экономики, для компаний и, самое главное, для граждан решение», — сказал он.

Другие способы повышения доходов бюджета были бы более чувствительными для людей, объяснил Медведев. Так, по его словам, введение налога с продаж от 3% до 5% спровоцировало бы существенную инфляцию и уменьшило бы реальные доходы населения, или же сохранение НДС на уровне 18% при отмене льгот по НДС ударило бы по беднейшим, самым незащищенным слоям населения. «Вот так перебрали все, что было возможно, и остановились на НДС», — рассказал премьер.

Налоговая ситуация в России сбалансирована, и правительство не намерено ее пересматривать, заключил он.