В Минфине предположили, что у инвесторов могут возникнуть трудности при расчете через иностранные клиринговые организации. Об этом на Российском облигационном конгрессе заявил глава долгового департамента Минфина Константин Вышковский. Он подчеркнул, что инфраструктура фондового рынка наиболее уязвима к санкциям.

«При эскалации сценария через элементы инфраструктуры расчеты с нашими инструментами могут быть затруднены», — сказал чиновник.

Вышковский отметил, что на данный момент многие инвесторы пользуются для расчетов Crearstream и Euroclear, объясняя это их надежностью и простотой. Однако, заявил он, инфраструктура российского фондового рынка также позволяет осуществлять все необходимые расчеты. В частности, через Национальный расчетный депозитарий, который, по мнению Вышковского, может выступить гарантом защиты вложений. В свете возможного усиления санкций инвесторам стоит тщательнее оценивать риски при инвестировании в российские бумаги, добавил чиновник.