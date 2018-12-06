В крахе банка «Динамичные Системы» (ДС-Банк) оказались замешаны сотрудники ЦБ, надзиравшие за кредитным учреждением. По версии следствия, они предупредили банкиров о проверке и готовившемся отзыве лицензии, после чего из банка вывели все средства. Вскоре предполагаемые участники хищений предстанут перед судом, пишет «Коммерсант».

Следователь Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) предъявил обвинение в окончательной редакции фигурантам уголовного дела о хищении более 0,5 млрд рублей из обанкротившегося ДС-Банка.

ЦБ отозвал лицензию у кредитного учреждения в мае 2016 года. Еще через месяц после обращения к Александру Бастрыкину главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной ГСУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Его первыми фигурантами в том же 2016 году стали и. о. председателя правления ДС-Банка Игорь Синюхин, начальник управления кредитования Александр Вдовин и безработный Андрей Кузнецов, занимавшийся, по версии следствия, регистрацией фирм-однодневок, на счета которых выводились похищенные деньги. Как установил комитет, за месяц до отзыва у банка лицензии его руководство выдало различным юридическим лицам в виде кредитов 585 млн рублей — практически всю имевшуюся в кассе наличность. Впоследствии все деньги были перечислены на счета семи фирм-однодневок, обналичены и присвоены самими банкирами.

Еще трое фигурантов — экс-президент ДС-Банка Федор Цырульник, безработный «регистратор» Виталий Вергизов и советник Синюхина Виктор Аверин — были задержаны и по ходатайствам следствия отправлены Басманным райсудом Москвы в СИЗО в прошлом году. Аверина следствие считало так называемым поджигателем банков , полагая, что финансист мог выступать организатором криминальных схем по выводу денег не только из ДС-Банка, но и из других кредитных учреждений. Впрочем, в окончательную редакцию обвинения, предъявленного по ст. 160 УК, вошли только эпизоды, связанные с ДС-Банком. Более того, двое фигурантов расследования, признавшие свою вину, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, дав в рамках сделок показания на своих подельников. Таким образом они избежали длительного судебного разбирательства и предполагаемых существенных сроков наказания.

Адвокаты фигурантов полагают, что внимание первых лиц ЦБ и следствия к небольшому банку связано с его клиентами: в кредитном учреждении, отмечают они, исчезли средства одной из крупнейших госкорпораций.



Более того, в ходе следствия выяснилось, что вывод средств из банка начался после того, как финансистов о проверке, которая может закончиться отзывом лицензии, предупредили сами сотрудники ЦБ. За это, отметил информированный источник газеты, к уголовной ответственности были привлечены два бывших клерка Банка России. Причем вначале их дело расследовалось следственным управлением ФСБ, а затем материалы были переданы в ГСУ СКР. Источник, близкий к следствию, подтвердил газете эту информацию, но подробности расследования в отношении бывших представителей регулятора не привел. В самом ЦБ от комментариев воздержались.