В Башкирии завершено расследование уголовного дела в отношении участников ОПГ, осуществлявших незаконное обналичивание денежных средств через подставные фирмы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным ведомства, в 2015 году 34-летний мужчина создал ОПГ с целью оказания клиентам незаконных банковских услуг по обналичиванию денежных средств, минуя кредитные организации. Для этого он привлек двух других обвиняемых. Мужчины зарегистрировали два юридических лица, номинальными учредителями которых выступили подставные граждане с низким материальным доходом.



«Физические и юридические лица, обратившиеся к обвиняемым, которым было нужно неофициально вывести денежные средства со своих счетов, перечисляли их на расчетные счета подставных организаций, открытые в различных банках на территории города Уфы по фиктивным основаниям: оплата за оказание различного рода работ и услуг, покупку товаров, а взамен получали наличные денежные средства за вычетом комиссии, взимаемой за осуществление незаконных банковских операций, которая составляла не менее 7%. Таким образом за период с апреля 2015 по январь 2017 года организованная преступная группа получила доход от незаконной банковской деятельности в общей сумме более 27 миллионов рублей», — отмечается в релизе.

Злоумышленники свою вину не признали. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, после вручения его копии обвиняемым дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.