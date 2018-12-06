Bank of America не исключил повторения кризиса 1998 года. Об этом на облигационном конгрессе в Санкт-Петербурге заявил главный экономист по России и СНГ BofA Владимир Осаковский.

Он уточнил, что речь идет о глобальном финансовом кризисе, который также коснется и России.

«Это один из сценариев — повторение 1998 года», — сказал он.

В то же время, уточнил Осаковский, дефолт по обязательствам России вряд ли возможен.