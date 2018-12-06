Речь идет о глобальном финансовом кризисе, который также коснется и России.
Bank of America не исключил повторения кризиса 1998 года. Об этом на облигационном конгрессе в Санкт-Петербурге заявил главный экономист по России и СНГ BofA Владимир Осаковский.
Он уточнил, что речь идет о глобальном финансовом кризисе, который также коснется и России.
«Это один из сценариев — повторение 1998 года», — сказал он.
В то же время, уточнил Осаковский, дефолт по обязательствам России вряд ли возможен.
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