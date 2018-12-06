Банк «Уралсиб» намерен нарастить клиентскую базу среди юрлиц за счет существенного увеличения выдачи банковских гарантий — в 2019 году портфель кредитной организации в этом сегменте может вырасти до 25 млрд рублей. Об этом зампред правления банка «Уралсиб» Станислав Тывес рассказал в рамках OFFICEPARTY, прошедшего в стенах Банки.ру .

Акцент будет сделан на предоставлении услуги малому бизнесу.



«Мы в следующем году хотим сделать 25 миллиардов (рублей) гарантий для малого бизнеса. Портфель фактически с нуля. Мы получили инвестиционный рейтинг «ВВВ-» от АКРА, который позволяет предоставлять гарантии по 44-ФЗ. Мы планируем этот бизнес нарастить», — пояснил Станислав Тывес.

Банковские гарантии требуются компаниям, которые участвуют в закупках и тендерах в качестве исполнителей. Если их обязательства по каким-то причинам не будут исполнены, кредитная организация, выдавшая гарантию, выплатит неустойку организатору конкурса.

За счет этой и других услуг «Уралсиб» намерен в полтора раза увеличить клиентскую базу в сегменте МСБ — до 150 тыс. активных клиентов, которые проводят операции по счетам. Согласно отчетности банка, доля средств корпоративных клиентов в пассивах составляет 35,3%.

OFFICEPARTY — это новый формат встреч в офисе Банки.ру, который предполагает неформальное общение топ-менеджеров банков с их клиентами, а также с форумчанами и журналистами холдинга.

