Банк «Уралсиб» не намерен запускать собственный виртуальный банк. Об этом глава кредитной организации Константин Бобров рассказал в рамках OFFICEPARTY, прошедшего в стенах Банки.ру.

«У нас много идет историй с запуском или обсуждением финтех-проектов. Отдельно этот банк для нас не актуален. Есть ряд других проектов, которые обсуждаются. Это постоянная дискуссия между необходимостью онлайнового и офлайнового канала продаж. Но пока мы к отдельному решению не склоняемся и решаем все внутри банка, это идет в рамках нашей бизнес-линии», — уточнил Бобров.

OFFICEPARTY — это новый формат встреч в офисе Банки.ру, который предполагает неформальное общение топ-менеджеров банков с их клиентами, а также с форумчанами и журналистами холдинга.

