Крупнейшая майнинг-фирма Bitmain потеряла свыше 740 млн долларов, сообщил пользователь Twitter BTCKING555, который специализируется на новостях об этой компании. Теперь у компании нет средств для дальнейшей поддержки Bitcoin Cash.

На данный момент Bitmain никак не комментировала эту информацию, сообщает РБК .

В ближайшее время Bitmain готовится провести IPO на Гонконгской фондовой бирже, если информация об убытках подтвердится, привлечение финансирования окажется под большой угрозой.