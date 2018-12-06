Компания «ТендерХаб», входящая в группу SimpleFinance, запустила высокотехнологичную платформу, позволяющую участникам тендеров приобретать банковские гарантии в рамках 44-ФЗ, 185-ФЗ, 223-ФЗ. Уникальность платформы – наличие прямой интеграции с банками по API.

Пользователь может подать заявку на банковскую гарантию сразу в несколько банков и уже через 20 минут получить одобрение по сделке. Для этого требуется только ИНН и ссылка на аукцион. Сервис сформирует анкету клиента на основе данных, полученных через API системы «СПАРК-Интерфакс», говорится в сообщении компании «ТендерХаб».

Участники госзакупок могут воспользоваться предложениями по банковским гарантиям от трех банков-партнеров: Эс-Би-Ай Банк ООО, ПАО АКБ «Металлинвестбанк» и АО КБ «Интерпромбанк». Интеграция с АО КБ «Модульбанк» находится в режиме тестирования и будет запущена в ближайшее время.

В ближайшей перспективе – развитие функционала платформы за счет разработки дополнительных сервисов, таких как проверка контрагента на наличие опыта исполнения госконтрактов, наличия блокировок по счетам и запуск сервиса по проверке ЭЦП.

По словам руководителя отдела андеррайтинга «ТендерХаб» Артема Каширина, также планируется запуск скоринг-систем для каждого банка.