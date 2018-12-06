Тинькофф Банк разработал голосового помощника по имени Олег, заявил в ходе корпоратива банка основатель и председатель совета директоров финучреждения Олег Тиньков. Видео с фрагментом выступления Тинькова «Ведомостям» предоставил один из участников мероприятия.

«Пока очень скромно, мы решили назвать «Олег». Но может быть, еще поменяем, может, «Иван» назовем», — пояснил он.

Речь идет о голосовом ассистенте для клиентов Тинькофф Банка, который поможет пользователям в решении финансовых и повседневных задач. Робот поможет, например, перевести деньги, заявил Тиньков.

Тинькофф Банк разрабатывает для своего мобильного приложения голосового помощника по имени Олег, подтвердил представитель банка. Почему для робота было выбрано имя Олег, а также на прочие вопросы о его функционале он не ответил, попросив дождаться официальной презентации.