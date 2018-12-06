Тинькофф Банк и Mastercard запускают сервис Masterpass для клиентов платформы интернет-эквайринга «Тинькофф.Оплата», сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«Masterpass от Mastercard — облачный сервис по безопасному хранению данных карт разных платежных систем. Он значительно упрощает и ускоряет онлайн-платежи, поскольку пользователям не требуется каждый раз вводить номер и срок действия карты вручную. Покупателям теперь достаточно один раз сохранить реквизиты банковской карты любой платежной системы, и после этого они смогут расплачиваться ей, выбрав нужную опцию из списка доступных карт», — говорится в релизе.

Данные карты сохраняются в Masterpass в связке с номером телефона клиента. Процесс привязки и использования карты в Masterpass интегрирован в основной процесс онлайн-оплаты, пользователям не нужно дополнительно вводить логины и пароли.

Masterpass уже доступен для онлайн-оплаты продуктов «Тинькофф Страхования», в ближайших планах — развертывание сервиса для всех клиентов «Тинькофф.Оплаты», добавили в пресс-службе.