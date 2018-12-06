Верховный суд Чили в ходе текущего разбирательства отменил принятое в июле решение, гарантировавшее защиту Orionx и ставшее причиной возобновления обслуживания биржи в банке Banco del Estado.

При этом судья отметил, что криптовалюты «не имеют материальных проявлений и внутренне присущей стоимости». Криптовалюты не контролируются ни правительством, ни какой-либо организацией, из-за чего банки отказываются с ними работать. Согласно суду, природа криптовалют не позволяет банкам получать подробную информацию о трансакциях, клиентах и компаниях, которые взаимодействуют с этими активами, сообщает Ttrcoin .

Также верховный суд поднял вопрос о проблеме нелегального использования криптовалют, отметив, что они применяются для отмывания денег и финансирования терроризма. Таким образом, суд счел решение банка о закрытии счета криптобиржи законным.