Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил определение о включении в реестр требований кредиторов одного из владельцев ГК «Дети» Николая Кичиджи долга перед Альфа-Банком в размере 692,4 млн рублей.

Должник обжаловал в кассации определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18 апреля и постановление апелляции от 7 сентября.

По мнению Кичиджи, суд первой инстанции нарушил нормы процессуального права, безосновательно отклонив его ходатайство об отложении разбирательства по делу в связи с болезнью. Должник также указывает, что в нарушение требований статьи 125 АПК РФ к заявлению банка не приложен расчет суммы основного долга, штрафа и неустойки, и данное обстоятельство не учтено судами.

Выводы судов первой и апелляционной инстанций соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, отметила кассация. Суды правильно применили нормы материального права, нарушения судами норм процессуального права суд кассационной инстанции не установил. Верховный суд (ВС) РФ в сентябре отклонил кассационную жалобу Кичиджи на определение арбитража о введении в отношении него процедуры реструктуризации долгов.

Арбитраж 27 декабря 2017 года начал процедуру банкротства должника. Тогда было признано обоснованным требование ООО «СБК-Ритейл» к Кичиджи в размере 2,27 млрд рублей. Однако Кичиджи не согласился с этим. Он отметил, что определение о назначении судебного заседания было направлено ему по неверному адресу, так что он узнал о процессе несвоевременно. Кроме того, несмотря на обращение к кредитору-заявителю и в суд, ему не были представлены для ознакомления документы, на основании которых возбуждено дело о банкротстве.

Арбитраж 20 июня признал Кичиджи несостоятельным (банкротом) и ввел в отношении него процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев.