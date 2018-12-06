Фигурант за два месяца до отзыва лицензии у банка одобрил вывод из залога квартир на 260 млн рублей, которые являлись обеспечением по кредиту коммерческой организации, подконтрольной еще одному руководителю банка.
Ленинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правления и члена наблюдательного совета Экопромбанка. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ), сообщается на сайте Прокуратуры Пермского края.
Установлено, что фигурант, занимая указанные должности, в июне 2014 года, за два месяца до отзыва лицензии у банка, подписал документы о выводе из залога банка 32 квартир в жилом доме, расположенном в Перми, стоимостью более 260 млн рублей. Указанные объекты недвижимости являлись обеспечением по кредитному договору с коммерческой организацией, подконтрольной еще одному руководителю Экопромбанка.
В последующем данные квартиры были перепроданы еще одной строительной организации, также аффилированной с руководством банка.
Преступные действия повлекли утрату возможности обратить на недвижимость взыскание при неполном погашении кредита.
В то время заемщик выплатил банку по кредитному договору только часть долга — 113 млн рублей, а оставшуюся часть не смог погасить, так как залоговое имущество было утрачено.
«В итоге Экопромбанку был причинен материальный ущерб в виде неполучения основного долга по кредиту в размере более 122 млн рублей», — сообщают правоохранители. По их словам, с учетом того, что банк «занимался иными видами деятельности, в том числе совершением операций с денежными средствами от вкладов физических и юридических лиц», ситуация привела «к подрыву стабильности и бесперебойности функционирования банковской системы РФ, нарушению прав и законных интересов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», клиентов банковского учреждения».
Суд дал бывшему банковскому менеджеру 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также подсудимому назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью в банковской сфере на два года. Осужденный взят под стражу в зале суда.
Гражданский иск Экопромбанка о возмещении причиненного ущерба удовлетворен в полном объеме.
В сообщении пермской прокуратуры имя фигуранта не названо, но, судя по всему, речь идет о Вадиме Манине. На сайте Генпрокуратуры РФ эта же история представлена без конкретизации банка, а имя бывшего члена правления и набсовета Экопромбанка там приводится как «Владимир Манин».
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