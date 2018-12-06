Ленинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правления и члена наблюдательного совета Экопромбанка. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ), сообщается на сайте Прокуратуры Пермского края.

Установлено, что фигурант, занимая указанные должности, в июне 2014 года, за два месяца до отзыва лицензии у банка, подписал документы о выводе из залога банка 32 квартир в жилом доме, расположенном в Перми, стоимостью более 260 млн рублей. Указанные объекты недвижимости являлись обеспечением по кредитному договору с коммерческой организацией, подконтрольной еще одному руководителю Экопромбанка.

В последующем данные квартиры были перепроданы еще одной строительной организации, также аффилированной с руководством банка.

Преступные действия повлекли утрату возможности обратить на недвижимость взыскание при неполном погашении кредита.

В то время заемщик выплатил банку по кредитному договору только часть долга — 113 млн рублей, а оставшуюся часть не смог погасить, так как залоговое имущество было утрачено.

«В итоге Экопромбанку был причинен материальный ущерб в виде неполучения основного долга по кредиту в размере более 122 млн рублей», — сообщают правоохранители. По их словам, с учетом того, что банк «занимался иными видами деятельности, в том числе совершением операций с денежными средствами от вкладов физических и юридических лиц», ситуация привела «к подрыву стабильности и бесперебойности функционирования банковской системы РФ, нарушению прав и законных интересов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», клиентов банковского учреждения».

Суд дал бывшему банковскому менеджеру 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также подсудимому назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью в банковской сфере на два года. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Гражданский иск Экопромбанка о возмещении причиненного ущерба удовлетворен в полном объеме.



В сообщении пермской прокуратуры имя фигуранта не названо, но, судя по всему, речь идет о Вадиме Манине. На сайте Генпрокуратуры РФ эта же история представлена без конкретизации банка, а имя бывшего члена правления и набсовета Экопромбанка там приводится как «Владимир Манин».