Семь стран-членов ЕС – Кипр, Франция, Греция, Италия, Мальта, Португалия и Испания – подписали во вторник, 4 декабря, в Брюсселе совместный меморандум, в котором берут на себе обязательства по продвижению технологии распределенного реестра, искусственного интеллекта и интернета вещей с целью трансформации своих экономик и закрепления за регионом статуса ведущего в этом секторе.

Согласно документу, блокчейн может стать решающей силой в повышении эффективности и прозрачности в государственных услугах – от образования и медицины до транспорта и таможенных сервисов, повышая их качество и приватность для граждан, сообщает ForkLog .

При этом на правительствах лежит ответственность по обеспечению того, чтобы граждане полностью понимали потенциал новых технологий, для чего необходима поддержка образовательных программ на всех уровнях.

Парламентский секретарь по финансам, цифровой экономике и инновациям на Мальте Сильвио Шембри заявил, что гордится лидирующей ролью, которую его страна, самая маленькая в ЕС, взяла на себя в данной сфере.