Страны ЕАЭС рассматривают инициативу создания платежной системы для взаимных платежей, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

«Есть инициатива по формированию платежной системы и по осуществлению взаимных платежей — это тоже одна из инициатив, которая обсуждается сегодня комиссией», — заявил он журналистам по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Он отметил, что сейчас над концепцией формирования общего финансового механизма работают центральные банки стран ЕАЭС, после чего окончательный вариант может быть заслушан на одном из следующих заседаний межправсовета объединения.