Сбербанк станет кредитором и консультантом федерального проекта «Чистый воздух», который курирует Минприрод, рассказал РБК первый замруководителя министерства Денис Храмов. По оценкам банка, через него этот проект может быть профинансирован на 200 млрд рублей.



«Мы предлагаем сделать Сбербанк агентом с мандатом по реализации концессионных соглашений и других форм частно-государственного партнерства, а также консультантом Минприроды по проекту «Чистый воздух». Вместе мы могли бы делать модельные коробочные решения для реализации проектов с точки зрения взаимодействия бизнеса и финансовых институтов», — отметил чиновник. По его словам, у Сбербанка есть мощная сеть и он сможет связать воедино интересы регионов, производителей и общественности.

Проект «Чистый воздух», входящий в нацпроект «Экология», предусматривает в 2019–2024 годах уменьшение на 20% совокупного объема выбросов в атмосферу в 12 наиболее загрязненных городах — крупных промышленных центрах России, включая Братск, Норильск, Череповец и Читу. По данным Росстата и Росприроднадзора, в 2016 году общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по всей стране составил 31,6 млн т (более поздних данных нет). На снижение выбросов за шесть лет планируется потратить 480,5 млрд рублей, из которых бюджетные средства — чуть больше 100 млрд рублей.