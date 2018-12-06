Сбербанк через свою «дочку» — компанию «Сбербанк Инвестиции»—стал владельцем 10,18% акций «Уралкалия», следует из материалов финучреждения.

Банк получил данный пакет акций в косвенное распоряжение.



«Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания. 293 601 590 голосов, что составляет 10,17998096% голосующих акций», — говорится в документе.



Сделка совершена 6 декабря 2018 года.

В Сбербанке агентству «Прайм» сообщили, что компания «Сбербанк Инвестиции» приобрела право распоряжаться 10,18% акций «Уралкалия» у компании Rinsoco Trading Co Limited.