Сбербанк продолжает фиксировать мощные атаки хакеров на свои системы, каждый день происходит по две-три атаки, заявил зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.

Сбербанк в прошлый четверг сообщил, что зафиксировал в период с 28 по 29 ноября серию из шести кибератак разной мощности и длительности: данным атакам характерны общая техника их проведения и географическая локация их источников. По словам представителя банка, вся необходимая информация банком была передана в правоохранительные органы.

«В конце ноября было зафиксировано шесть мощных кибератак на ресурсы Сбербанка, они не нанесли никакого урона инфраструктуре Сбербанка и не повлияли на деятельность Сбербанка никак…. Эти кибератаки с начала декабря не закончились, эти атаки на ресурсы Сбербанка продолжаются, мы фиксируем две-три такие атаки в день», — сказал Кузнецов журналистам.

По его словам, в прошлом году таких атак было зафиксировано 45, а за текущий год на 6 декабря было 82 мощные атаки на ресурсы Сбербанка. «Это двукратное увеличение DDos-атак говорит о том, что мир меняется, мы должны по-другому оценивать киберугрозы, мы должны по-другому научиться управлять киберрисками. Мы точно должны уделять этому другое внимание и считаться с тем, что в современной жизни сегодня в активную фазу входят кибератаки", — заключил он.