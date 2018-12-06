Сбербанк и брокерская компания «Регион» с участием НРД заключили и рассчитали первую в мире трехстороннюю сделку внебиржевого РЕПО с применением смарт-контракта в сети блокчейн.

Как говорится в сообщении Сбербанка, сделка представляет собой рублевое внебиржевое РЕПО, обеспеченное облигациями федерального займа. Сделка регулируется российским правом и является обязывающим для сторон финансовым контрактом, заключенным в электронном формате с использованием смарт-контракта и электронно-цифровых подписей через СУО НРД.

При этом в сделке участвуют три стороны – продавец в лице Сбербанка, покупатель в лице БК «Регион» и расчетный агент в лице НРД. Каждый из участников сделки подал поручение в свою ноду сети блокчейн, после чего смарт-контракт заключил сделку и подал расчетные инструкции в клиринговую систему НРД.

По словам вице-президента Сбербанка, руководителя департамента глобальных рынков Андрея Шеметова, объединение смарт-контрактов и принципа работы технологии распределенных реестров делают финансовые сделки более прозрачными и защищенными как для клиента, так и для банка.