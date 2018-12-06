Объем рынка российских облигаций в 2018 году вырос на 4%, сообщила на облигационном конгрессе управляющий директор Московской биржи Анна Кузнецова.

Однако, по ее словам, если исключить бумаги, которые размещает ЦБ, а также однодневные бонды ВТБ, то фактически окажется, что объем облигационного рынка снизился в этом году на 14%.

«Основная часть падения пришлась на государственный долг. Корпоративный сегмент вырос», — уточнила Кузнецова.

Она напомнила, что в этом году нерезиденты активно распродавали госдолг. По данным ЦБ, их доля сократилась до 25%. В то же время, указала Кузнецова, спрос не поддержали частные инвесторы. В этом году на фондовом рынке наблюдается рекордный приток средств розничных инвесторов через ИИС. По последним данным, число индивидуальных счетов превысило 500 тыс.

«Со стороны банков мы видели снижение объемов операций, что связано с ограничениями со стороны ЦБ», — добавила она. Что касается НПФ, то, по словам Кузнецовой, биржа не видит существенного влияния на рынок с их стороны. «Это долгие инвесторы, но их активы не увеличиваются уже три года», — напомнила управляющий директор Мосбиржи.