Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2019 года 16,9 тыс. рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Deloitte в исследовании «Новый год и Рождество — 2019».

Согласно исследованию, год назад потребитель был готов немного нарастить праздничные траты — до 17,6 тыс. рублей, что даже больше, чем до кризиса. Но по факту расходы оказались заметно скромнее — около 16 тыс. рублей.

На планах потребителей сказываются опасения по поводу ситуации в экономике. По данным Deloitte, за год стало намного больше россиян, которые считают, что экономика страны находится в рецессии: в прошлом году таких было 51%, а в этом — уже 61%. Заметно — с 22% до 30% — выросла и доля россиян, ожидающих снижения своей покупательной способности в новом году.

Россияне за последние годы стали гораздо рациональнее и в отсутствие быстрого экономического роста бережливо подходят к новогодним покупкам, не совершая лишних трат, говорят эксперты. Структура новогоднего бюджета среднестатистического россиянина практически не меняется. Большая часть расходов придется на еду и напитки (47%), почти столько же — на подарки (42%), остальное — на развлечения.

Самые желанные подарки у россиян, по данным Deloitte, — деньги, путешествия, смартфоны, парфюмерия, но они получат традиционные шоколад и косметику. Зато 80% женщин и 74% мужчин собираются сделать подарки сами себе — смартфоны, косметику и парфюмерию.