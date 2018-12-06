Российская компания Stafory, разработавшая робота-рекрутера Веру, привлекла 226 млн рублей от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и гендиректора Кировского завода Георгия Семененко.

Инвестиции стартап собирается потратить на международную экспансию и запуск нового продукта. При этом стартап рассматривает рынки Великобритании, США и Германии. Сейчас компания проводит пилоты во Франции, Италии, Индии, ОАЭ и Сербии, сообщает Inc.Russia .

На новые рынки стартап планирует вывести сервис оценки удовлетворенности сотрудников и проведения exit-интервью. Компании смогут выявлять причины текучести персонала, анализировать причины и помогать устранять их, благодаря роботу Вере. Получив обратную связь от сотрудников, Вера выявит проблемы, существующие внутри коллектива. Если речь идет о большой компании с несколькими офисами, робот составит «тепловую карту» для выявления географических «очагов» проблем.