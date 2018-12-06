Президент России Владимир Путин предложил создать общую расчетную инфраструктуру между Россией и странами Евразийского экономического союза: Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Об этом президент заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Предлагаем рассмотреть возможность создания общей расчетной инфраструктуры с использованием финансовых технологий. Это позволило бы усилить независимость платежных систем стран. По сути это повышение экономического суверенитета», — отметил Путин.

В сентябре главы центральных банков пяти стран — участниц ЕАЭС подписали соглашение об унификации законодательства в сфере финансовых рынков.