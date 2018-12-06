Промсвязьбанк получил по итогам девяти месяцев 2018 года чистую прибыль в размере 9,3 млрд рублей по МСФО, что в 2,4 раза превышает финансовый результат за аналогичный период 2017 года. Данные отчетности приводятся в опубликованном накануне релизе банка.

Чистый процентный доход составил 15 млрд рублей (минус 38% в годовом выражении). Сокращение произошло как за счет продажи существенной доли кредитного портфеля во II квартале 2018 года, так и за счет увеличения процентных расходов на сумму амортизации ранее признанного дохода от привлечения займа Банка России по льготной ставке, поясняют в Промсвязьбанке.

Чистый комиссионный доход за девять месяцев составил 12 млрд рублей (минус 25%), что связано с отказом банка от валютного бизнеса с клиентами (конверсии и международного торгового финансирования) в рамках политики, направленной на снижение рисков от возможных международных санкций.

Девятимесячный операционный доход сократился на 20% до 29,7 млрд рублей. Общие и административные расходы выросли на 12% до 18,5 млрд в основном за счет вложений в развитие инфраструктуры для обслуживания новых клиентов из сектора ОПК (включая увеличение численности персонала). Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля составили 9,6 млрд рублей (минус 39%).

Активы банка выросли на 55% с начала года до 1,3 трлн рублей. Основные драйверы роста — увеличение объема размещенных депозитов в ЦБ и портфеля государственных ценных бумаг.

Кредитный портфель за вычетом резерва под обесценение сократился с начала года на 16% до 392 млрд рублей в основном за счет продажи обесцененных кредитов. Доля валютных кредитов снизилась с 24% на начало 2018 года до 10% на 1 октября. Корпоративный кредитный портфель сократился на 25%, портфель по МСБ — на 9%, розничный — вырос на 17%. Доля неработающих кредитов снизилась по всем сегментам кредитного портфеля.

Объем средств на счетах клиентов за девять месяцев вырос на 40% до 807 млрд рублей, при этом доля валютных средств сократилась с 16% до 8%. «Основным драйвером роста средств на счетах клиентов за девять месяцев 2018 года явились сделки РЕПО, а также рост привлечения в розничном сегменте на 13% и в сегменте МСБ на 39%», — указывают в Промсвязьбанке.



Собственные средства (балансовый капитал) банка в результате мер по финансовому оздоровлению были восстановлены и на 1 октября 2018 года составили 129 млрд рублей. Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями «Базеля III», достиг 122 млрд.

