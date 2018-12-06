В Кировском районном суде Казани рассматривается уголовное дело с четырьмя мошенниками Марий Эл. По версии следствия, под видом покупателей биткоина злоумышленники обманывали криптоинвесторов.

Подсудимые искали тех, кому необходимо было «обналичить» криптовалюту: назначали им встречу, показывали конверт с оговоренной суммой, затем продавец переводил биткоины на счет покупателя. Затем мошенники отвлекали жертву и меняли конверт с настоящими деньгами на билеты «банка приколов». Таким образом, они смогли заработать в общей сложности порядка 2,7 млн рублей, сообщает «Бизнес оnline» .

Однажды отработанная схема не сработала. Предпринимателя посадили в машину, вывезли за город, где предприниматель под угрозами сообщил пароли от криптокошельков. Тогда он лишился 1,7 млн рублей.

В настоящий момент двое мошенников находятся в СИЗО, еще двое — под домашним арестом. Открыто уголовное дело по статьям о мошенничестве и грабеже. Им грозит до пяти лет лишения свободы.