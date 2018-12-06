Торговая война привела к снижению темпов роста мировой экономики, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом он рассказал в интервью российским телеканалам.

«Надо признать, что из-за этой большой торговой войны, которая развернулась в мире, темпы мирового роста тоже упали. Темпы роста за десять месяцев этого года в России составили приблизительно 1,7%. Нам нужно стремиться к темпам роста на уровне общемировых», — рассказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что к 2020 году РФ стремится выйти на более высокие темпы роста — порядка 2%, а в 2021 году — 3%.