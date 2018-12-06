Нынешний год стал позитивным для российской экономики, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом он рассказал в интервью российским телеканалам.

«Экономические итоги года, при всех трудностях, издержках, — понятно, что мы тоже многим недовольны, — но, в целом, я могу оценить, как вполне позитивные», — рассказал он, отвечая на советующий вопрос журналистов.

При этом к 2020 году Россия рассчитывает выйти на 2% роста экономики в год, отметил премьер. Экономика страны имеет достаточный запас прочности и располагает всеми возможностями для стабильного развития

«Этот год достаточно важный для страны, поскольку в этом году проходили выборы — выборы президента и выборы в другие органы исполнительной власти, выборы высших должностных лиц, законодательных органов. Все, что было намечено, сделано, выборы прошли, и наша страна имеет все возможности для стабильного развития», — подытожил он.