Участники и посетители специализированного форума FinCore 2018 проявили большой интерес к проектам iSimpleLab , реализованным в уходящем году в российских банках уровня ТОП-50. О них на стенде рассказывали президент компании Дмитрий Мирошников, генеральный директор Алексей Толкачев, директор по продажам Алексей Колесников и CEO iCAM Group Дмитрий Барсуков. Они представили широкие возможности платформы ДБО iSimpleBank 2.0 , технологичного открытого API. Аудитория FinCore ознакомилась с сервером iSimpleMessageGate для работы с рассылками сообщений по различным каналам, таким, как Push, мессенджеры и SMS, с онлайн-чатами и другими разработками.

В поддержку экспозиции в деловой программе с докладом «От монолита к микросервисам: эволюция архитектуры iSimpleBank 2.0» выступил президент компании iSimpleLab Дмитрий Мирошников. Он подробно рассказал, как менялось понимание архитектуры iSimpleBank 2.0 в течение последних семи лет в ходе реализации проектов в банках, по мере появления новых, интересных решений.

Начиналось все в 2012 с монолитной системы, разработанной на Java, ведь так было удобнее вести разработку усилиями маленькой команды. В архитектуру системы сразу же входил модуль кастомизации для выполнения доработок по заказу клиентов. А вскоре, для создания мобильных приложений, iSimpleLab сделала API, который перерос в хорошо написанный, документированный, подходящий не только «мобилкам», но и другим участникам рынка, полноценный открытый API.

В 2014-2016 гг. iSimpleLab практически являлась единственным вендором системы ДБО, в которой был полноценный открытый API, что послужило причиной для запуска ряда интересных проектов, таких как ModulBank – банк для юридических лиц нового поколения. В проекте OTП Банка на основе API ДБО iSimpleBank 2.0 был запущен портал, построенный на технологиях компании BackBase.

С появлением новых проектов компания продолжила развитие системы в сторону построения высоконагруженных решений, для чего архитектура системы стала изменяться в сторону более современного подхода, переходя от stateful к stateless серверам и микросервисам. Для эксплуатации системы начали применяться методы DevOps: использовалась контейнеризация серверов с использованием Docker и управление платформой при помощи Kubernetes. Этот подход впервые был применен в проекте внедрения системы ДБО в банке Уралсиб. Преимущества такого подхода проявили себя сразу же: платформа обеспечивала процессы автоматического сайзинг, управления надежностью, выкатки горячих обновлений на развернутое решение.

Разумеется, поверх введенной системы работал все тот же API — с общим front, который проявил себя лучшим образом.

В 2018 iSimpleLab выпустила на рынок свой собственные фронт-офисные решения, разработанные c использованием фреймворка Angular. iSimpleLab создала интерфейсы интернет-банка нового поколения как для физических, так и юридических лиц, а в данный момент ведет переработку мобильного приложения в многоплатформенную. Для мобильной разработки Ionic, как родственный framework к Angular. И компания отмечает потрясающие результаты по скорости разработки новых приложений на этой основе, поскольку можно переиспользовать код, который ранее был написал для портального решения от iSimpleLab. Только вдумайтесь: буквально 2-3 человека за три месяца написали целиком новое приложение для физлиц, с новым дизайном, всеми функциями! А значит, с использованием таких решений можно гораздо быстрее выводить новые возможности на рынок и доносить их до клиентов.

В развитии бэка системы разработчики iSimpleLab также не остановились и продолжили развитие, реализовав ключевую возможность по модульной поставке системы. Они разбили всю систему на несколько десятков модулей, ввели их отдельное версионирование. И теперь индивидуально для банка можно собирать систему, состоящую из отдельных версий каждого модуля. Если нужна доработка, например, в криптографии, то собирается новая версия платформы с доработкой только в криптографии. Это все отлично управляется!

Наступила эра микросервисов. И здесь iSimpleLab нашла собственную парадигму: нет смысла перерабатывать всю основную систему, ведь микросервисы должны выполнять цельные, осмысленные с точки зрения бизнеса задачи, становясь продуктом, который можно, в отрыве от остального, поставить и внедрить.

Так, например, был написан SSO, с чьей помощью API из обычного превратился в партнерский или маркетплейс-API. Об опыте использования такой схемы рассказывал в своем докладе руководитель дирекции по развитию электронных каналов банка УРАЛСИБ Андрей Щенников . Он отметил: «Вы получаете соответствующее хорошее решение: красивая картинка будет "биться" с тем, что у вас есть в бэк системах. Таким образом мы сделали экосистему приложений: у нас — интернет-банк, маркетплейс, и у нас сайт построен для клиента в единой механике и в единой авторизационной зоне с нормальным UX и UI».

Сейчас компания iSimpleLab продолжает развитие своей платформы ДБО в соответствии с новыми вызовами рынка. Проявилась, например, фронтовая интеграция с Единой биометрической системой. А в планах — создание маркетплейсов депозитов для физлиц в банках.

Активно создаются новые программные продукты с использованием микросервисного подхода. Например, iSimpleMessageGate для управления SMS и push рассылками сообщений — потрясающая по скорости работы система, выдающая свыше 100 сообщений в секунду.

Вот таким образом поменялось понимание iSimpleLab об архитектуре системы ДБО: от чего-то очень простого к компонентному, сложному, микросервисному, но управляемому и поддерживаемому в разы проще, чем исходная система. И это произвело впечатление на аудиторию FinCore, которая как раз и собирается для того, чтобы найти пути эффективной трансформации IT-ландшафта банка.

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab входит в консорциум ideas Consulting and Management (iCAM Group) , который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки. Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это современная платформа ДБО российского производства построенная на последних технологиях, способная работать на всех платформах и браузерах клиента. Являясь единым высокотехнологичным централизованным решением, платформа iSimpleBank 2.0 способна обслуживать физических и юридических лиц по всем распространённым каналам взаимодействия, включая iPhone и Android мобильные устройства.

Источник: iCAM Group