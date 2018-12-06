За переход на «сжигание» HT было отдано 58 374 893 голосов пользователей криптовалютной биржи Huobi или 80,99%, за сохранение текущей модели эирдропа было отдано 13 704 312 голосов или 19,01%, говорится в сообщении криптобиржи о результатах голосования, проходившего с 3 по 6 декабря, участникам которого предлагалось решить судьбу части эмиссии ее собственных токенов HT.

Всего в голосовании приняло участие 5 010 пользователей, отдавших 72 079 205 голосов (каждый эквивалентен одному токену HT), сообщает Ttrcoin .

Компания обещает объявить свой план по выкупу токенов HT на четвертый квартал в соответствии с изменившимися условиями в течение пяти рабочих дней с момента окончания голосования.

Ранее Huobi использовала 20% своей ежеквартальной выручки для выкупа токенов на рынке и их перераспределения в пользу действующих держателей HT. Huobi получала многочисленные запросы на изменение текущей модели в пользу той, где выкупленные токены будут не перераспределяться, а уничтожаться или «сжигаться».