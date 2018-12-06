Мошенники вводят граждан в заблуждение от имени Пенсионного фонда РФ и Почта Банка. Предупреждение об этом кредитная организация распространила в четверг, 6 декабря.

По данным банка, в настоящее время в социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что ПФР и Почта Банк осуществляют социальную поддержку граждан, достигших 40-летнего возраста, в виде выплаты компенсаций в размере 5 тыс. рублей.

«Данная информация не соответствует действительности и, скорее всего, является действиями мошенников, которые таким образом пытаются получить персональные данные и данные карт пользователей», — предупреждают в Почта Банке.

Там указывают, что в соцсетях мошенники могут обращаться к пользователям от лица их друзей, взломав аккаунты, а также представляться сотрудниками Пенсионного фонда или банка.



«Будьте бдительны, не доверяйте сомнительной информации и не поддавайтесь на уловки мошенников. Ни при каких обстоятельствах никому не сообщайте свои персональные данные или данные банковской карты (номер, срок ее действия, код безопасности (CVV), код подтверждения операции). С их помощью мошенники могут вывести средства со счета», — обращается к гражданам Почта Банк и предлагает в подозрительных ситуациях связываться с ним по официальным каналам.