Украинский Ощадбанк насчитал России 180 млн долларов штрафа по решению Международного арбитража о компенсации убытков банка в размере 1,3 млрд долларов из-за утраты активов в Крыму, сообщил председатель правления кредитной организации Андрей Пышный в интервью агентству УНИАН.

«По состоянию на сейчас сумма начисленных процентов составляет около 180 миллионов долларов. Каждый день к этой сумме добавляется около 100 тысяч долларов», — заявил Пышный.

Глава правления Ощадбанка отметил, что Россия обязана без промедления выполнить решение Международного арбитража. Пышный заявил, что руководство банка намерено проконтролировать наложение ареста на имущество России или ее государственных компаний в том числе в других странах, а затем заняться его реализацией. По его словам, решение арбитража может быть исполнено в 154 юрисдикциях.

26 ноября пресс-служба Ощадбанка сообщила, что Международный арбитраж принял решение о взыскании с России 1,3 млрд долларов в пользу кредитной организации. Помимо этого, Москва должна выплатить проценты, начисляемые с момента вынесения решения до момента самой компенсации.