Более половины российских работодателей (58%) не будут премировать своих сотрудников по итогам работы за 2018 год. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.

Частично премировать отдельные категории сотрудников по итогам года готовы 24% респондентов. О готовности премировать всех сотрудников заявили 18% работодателей.

Самые щедрые работодатели, согласно исследованию, находятся в сфере информационных технологий, а самые скупые — в сфере недвижимости и строительства.

В опросе участвовали 300 работодателей из всех регионов России.