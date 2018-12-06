Оператор фискальных данных OFD.ru запустил на своем сайте на вкладке «Кассы» и в личном кабинете клиента маркетплейс, с помощью которого можно заказывать необходимые услуги и товары, связанные с работой и обслуживанием контрольно-кассовой техники. Всего на сервисе в данный момент представлено более 200 товаров и услуг.

В личном кабинете клиента в блоке «Товары» можно приобрести необходимую контрольно-кассовую технику, а в «Услугах» для заказа доступны сервисы по автоматизации розничной торговли и общепита, настройке ПО, технического обслуживания касс, включая, например, установку ЕГАИС и 1С, покупку квалифицированной электронной подписи, ремонт касс и торгового оборудования, говорится в сообщении OFD.ru.

По словам директора оператора фискальных данных OFD.ru Антона Румянцева сервис будет особенно актуален для предпринимателей, которые перейдут на онлайн-кассы в следующем году - организаций и ИП, предоставляющих услуги населению, работающих по ОСН, УСН, ЕНВД, ЕСХНД без наемного персонала.