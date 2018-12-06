Блокчейн-консорциум R3 сообщил, что первым в новое приложение с открытым кодом Corda Settler добавит токен стартапа ripple (XRP).

Как поясняет Anycoin , решение представляет собой платформу для проведения международных криптовалютных платежей по обязательствам, взятым в сети Corda, в других криптовалютных и традиционных платежных сетях, при условии, что они могут подтвердить проведение трансакции криптографическими методами.

В будущем разработчики намерены добавить в Corda Settler возможность проведения отложенного взаиморасчета по внутренним операциям и платежи в режиме реального времени по предварительно установленным суммам.