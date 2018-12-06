Московский Кредитный Банк предлагает новую карту — «Мудрость» . Она выдается клиентам, достигшим пенсионного возраста, а также иным категориям граждан, имеющих пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии. Комиссия за выпуск и обслуживание карты не взимается.

Бесплатно снять наличные денежные средства можно как в устройствах МКБ, так и в банкоматах сторонних банков. В ПВН сторонних банков комиссия за снятие составит 250 рублей, кроме ПВН ЮниКредит Банка — там комиссии нет.

По карте предусмотрено начисление процентов на остаток средств на счете: 7% годовых начисляются в первые четыре месяца при среднемесячном остатке от 10 тыс. рублей, далее — при остатке от 20 тыс. рублей.

Кроме того, держателю карты предоставляется доступ к бонусной программе банка «МКБ Бонус» с начислением до 10% баллами за покупки в аптеках-партнерах при выборе категории «Аптеки», 5% в двух других выбранных категориях и 1% за остальные покупки. Максимальная сумма вознаграждения в месяц — 3 тыс. баллов.



«Бесплатное снятие наличных в банкоматах любых банков, а также достаточно высокий процент на остаток денежных средств и наличие бонусной программы обеспечат карте преимущества на рынке среди других подобных предложений», — полагает эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.

