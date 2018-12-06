Об этом заявил глава департамента госдолга Минфина Константин Вышковски.
Минфин РФ намерен разместить в следующем году облигации федерального займа (ОФЗ) в китайских юанях, заявил глава департамента государственного долга Минфина Константин Вышковский на Российском облигационном конгрессе Cbonds.
«По ОФЗ в юанях мы рассчитываем, что проект в следующем году, наконец, состоится. Мы не снижаем темпы взаимодействия с китайскими коллегами по этому вопросу. Мы активно работаем над размещением ОФЗ в юанях», — сказал он.
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