Минфин РФ намерен разместить в следующем году облигации федерального займа (ОФЗ) в китайских юанях, заявил глава департамента государственного долга Минфина Константин Вышковский на Российском облигационном конгрессе Cbonds.

«По ОФЗ в юанях мы рассчитываем, что проект в следующем году, наконец, состоится. Мы не снижаем темпы взаимодействия с китайскими коллегами по этому вопросу. Мы активно работаем над размещением ОФЗ в юанях», — сказал он.