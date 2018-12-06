В следующем году Минфин планирует расширить географию продаж «народных ОФЗ» и улучшить условия для их покупателей. Об этом директор департамента госдолга Минфина Константин Вышковский сообщил на облигационном конгрессе Cbonds.

«До конца года Минфин озвучит все новации, и это позволит увеличить в следующем году объем продаж этих бумаг», — сказал Вышковский.

Он уточнил, что, в частности, гражданам больше не придется платить комиссию при операциях с «народными облигациями»: затраты на выплату агентам возьмет на себя федеральный бюджет.

Чиновник также напомнил, что правительство расширило список банков-агентов, которые имеют право предлагать гражданам «народные ОФЗ». На данный момент их четыре. По его словам, это позволит существенно расширить географию продаж.

«Сейчас география носит фрагментарный характер, в основном это крупные города», — сказал Вышковский. Все эти меры, как рассчитывают в Минфине, должны привести к росту объемов размещения. «Рассчитываем на кратное увеличение продаж», — подчеркнул он.