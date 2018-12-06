Международные резервы РФ по состоянию на 30 ноября составили 462,1 млрд долларов против 461,8 млрд на 23 ноября. Такие данные (на конец отчетных дат) приводятся на сайте Банка России.



Показатель увеличился за неделю на 0,3 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, за 2017 год российские резервы выросли примерно на 55 млрд долларов.