Темпы роста экономики РФ за десять месяцев 2018 года составили 1,7%, рост продолжается, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Россия рассчитывает выйти к 2020 году на 2% роста экономики в год, отметил Медведев.

По мнению премьер-министра, экономика России имеет достаточный запас прочности.

«Чтобы развиваться дальше, нам, конечно, нужны другие темпы роста, которые мы и наметили в основных направлениях деятельности правительства. Мы исходим из того, что темпы роста будут такие, как сказал, а к 2020 году мы будем стремиться выйти на более высокие темпы роста, как это и предусмотрено — порядка 2%, а в 2021 году — 3%. Нам нужно стремиться к темпам роста на уровне общемировых. Хотя надо признать, что из-за большой торговой войны, которая развернулась в мире, темпы мирового роста тоже упали», — заявил Медведев.



Глава Кабинета министров прогнозирует, что инфляция в 2018 году в РФ, скорее всего, составит 3,5% и не превысит целевой ориентир в 4%.

Медведев оценил экономические итоги в целом как позитивные, хотя еще есть над чем работать.