Реальные доходы населения в России растут быстрее, чем в других странах, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом он рассказал в интервью российским телеканалам.

«Если сравнить со многими странами, реальные доходы у нас растут быстрее, чем в других странах», — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Реальные располагаемые доходы населения — есть такой показатель — в этом году вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных, подчеркиваю, не номинальных, реальных заработных плат, то это 7,6%», — подчеркнул Медведев.

«Понятно, что хочется больше. И иногда эти 7% — это небольшая сумма. Я все прекрасно понимаю, мы все, что называется, по земле ходим. Мы понимаем, что одно дело — 7% на большие деньги, а другое дело — 7% на относительно скромную зарплату. Но рост есть, и это очень важно для экономики в целом и для конкретного человека в частности. Это означает, что мы переломили тренд на падение доходов. Это было самое страшное, самое опасное для страны, самое социально раскачивающее обстоятельство, самое нестабильное обстоятельство», — подытожил он.