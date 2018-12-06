Организаторы Давосского форума уже начали корректировать свою позицию относительно российской делегации. Об этом в интервью российским телеканалам заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Это зависит от руководителей самого Давоса. Они начали свою позицию корректировать. Цель поездки проста. Цель поездки на любой форум — пообщаться. Но если наш бизнес там видеть не хотят, говорят, что они нехорошие, то и не надо ехать. Приезжайте к нам, в Петербург, в Сочи, во Владивосток. Но надеюсь, что они люди прагматичные. Поживем — увидим», — сказал глава Кабинета министров.

Ранее Медведев подчеркивал, что Россия откажется от участия в Давосском форуме, если организаторы не пересмотрят свое решение об ограничениях в отношении российских бизнесменов. Речь идет о владельце En+ и Rusal Олеге Дерипаске, владельце «Реновы» Викторе Вексельберге и президенте госбанка ВТБ Андрее Костине .

Они не получили приглашения на мероприятие из-за санкций, сообщала в ноябре газета Financial Times. Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 22 по 25 января 2019 года.