Правительству РФ по силам реализовать 12 национальных проектов, предусмотренных в федеральном бюджете. Средства на это есть, заявил в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев журналистам российских телеканалов в интервью, посвященном итогам года.

«Сейчас 12 [нацпроектов]. И их линейка охватывает все направления нашей жизни: от дорог до жилья, медицины, образования, социальных расходов. Все, что является актуальным для развития страны, туда попало. Я считаю, что это очень амбициозные цели, о чем и Владимир Владимирович Путин сказал. В то же время я абсолютно уверен: это нам по силам, деньги есть», — сказал Медведев.



Правительство ориентируется на расходы из федерального бюджета до 2024 года на модернизацию инфраструктуры и социальный блок в размере 23 трлн рублей, заявил Медведев.

«Восемь триллионов действительно было необходимо аккумулировать для того, чтобы выполнять национальные цели развития, вытекающие из указа президента от 7 мая 2018 года. Но помимо этих восьми триллионов рублей... есть обычные, стандартные расходы, которые не вписываются в национальные проекты. Их никто не отменял. Более того, вот эти восемь триллионов рублей — это еще не все расходы. До 2024 года, если мы посмотрим еще на расходы, которые связаны с функционированием, развитием, модернизацией инфраструктуры, а также расходы, которые направляются на целый ряд социальных программ, вместе с теми расходами, которые мы планируем понести в результате аккумуляции внебюджетных источников, — все это составит 23 триллиона рублей. Это огромные цифры», — сказал он.