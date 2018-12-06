Никакой монополии одной страны или гегемонии одной валюты в мировой экономике быть не может, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом он сказал в интервью российским телеканалам.

«Никакой монополии или, как любят говорить наши друзья, никакой гегемонии быть не может. В этом мире нет ничего личного. Доллар — это, конечно, крупнейшая резервная валюта, а давайте вспомним: еще относительно недавно, какие-то сто с небольшим лет назад, был фунт стерлингов, был франк, марка на определенные позиции претендовала. Сейчас активно развивается юань как резервная, по сути, валюта», — прокомментировал он.

Также Медведев подчеркнул, что дедолларизация не означает отказа от доллара.

«Нам выгоднее платить в рублях, нам выгоднее устанавливать отношения с другими странами в рублях», — сказал премьер.

«Дедолларизация вообще не означает отказа от доллара. Доллар, безусловно, является важнейшей мировой валютой, важнейшей резервной валютой, и никакого запрета на хождение доллара — конечно в установленных законом рамках — в нашей стране не будет. Люди смогут свободно помещать деньги в доллары и свободно продавать доллары, менять их на рубли и другую валюту. Таких идей ни у кого никогда не было, они абсурдны и противоречат экономическим правилам», — подытожил он.